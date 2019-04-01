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Экономика

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

18.04.2019 08:24|ПсковКомментариев: 0

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. Причина - международные санкции, сообщили «Известиям» в национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.

Поводом для беспокойства послужила заморозка операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка платежных систем Visa и Mastercard.

«Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти полотрасли», - сообщил менеджер НСПК.

Причина в том, что обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов осуществляется компаниями с корнями в США или Европе.

Чтобы обезопасить себя, считают в регуляторе, нужно перейти на программное обеспечение российских компаний.

При этом эксперты из финансовой сферы заявили, что среди отечественных банков нет ни одного, который бы абсолютно не зависел от западного программного обеспечения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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