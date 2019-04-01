Экономика

Временный Совет по взаимодействию с предприятиями промышленного комплекса создан при администрации Пскова

Временный Совет по взаимодействию с предприятиями промышленного комплекса создан при администрации города Пскова. Соответствующее постановление 16 апреля подписал глава городской администрации Александр Братчиков. Документом утверждено Положение о временном Совете и его персональный состав.

Временный Совет по взаимодействию с предприятиями промышленного комплекса при администрации города Пскова является консультативно-совещательным органом, созданным в целях взаимодействия администрации города Пскова с предприятиями промышленного комплекса города Пскова, выработки предложений по основным направлениям социально-экономического развития города Пскова, совместного решения вопросов социально-трудовых отношений, создания условий для развития промышленности в городе Пскове. Деятельность Совета осуществляется на общественной основе, основана на принципах открытости и гласности.

В задачи Совета будет входить:

Изучение и обобщение мнений и позиций руководителей предприятий города Пскова по актуальным вопросам экономической и социальной политики, организация рабочих консультаций, разработка предложений и рекомендаций по вопросам местного значения.

Содействие администрации города Пскова в анализе социально-экономического положения города Пскова и перспектив развития предприятий города Пскова, созданию условий для их взаимного сотрудничества.

Оказание экспертной и аналитической поддержки администрации города Пскова по вопросам социально-экономического развития города Пскова.

Подготовка предложений по вопросам регулирования хозяйственной деятельности предприятий, включая вопросы налогообложения, ценообразования, отношений собственности и прав акционеров, контрактных обязательств и предупреждения недобросовестной конкуренции.

Организация регулярного обмена мнениями, консультаций и согласования позиций руководителей предприятий и администрации города Пскова по важнейшим вопросам текущей экономической деятельности, затрагивающим законные права и интересы жителей города Пскова, в том числе трудовых коллективов предприятий.

Оперативное информирование предприятий о текущей социально-экономической ситуации, подготовке решений по вопросам, затрагивающим интересы предприятий.

Оказание общественной поддержки действиям администрации города Пскова, направленным на содействие развитию предприятий, подготовку предложений по перспективам и приоритетам социально-экономического развития города Пскова, формированию благоприятного социально-экономического климата на территории города Пскова.

В состав Совета входят руководители, представители промышленных и строительных предприятий города Пскова, Торгово-промышленной палаты Псковской области. Возглавит орган лично Александр Братчиков, заместителем председателя Совета назначен председатель комитета социально-экономического развития администрации города Пскова Марк Степаненков.