Экономика

Инфляция в СЗФО в марте снизилась

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в марте 2019 года уменьшилась и составила 5,0% после 5,1% в феврале, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Динамика инфляции в округе отличалась от общероссийской: темпы роста цен по стране незначительно возросли – с 5,2% в феврале до 5,3% в марте.

Замедление роста цен в округе было связано главным образом с завершением подстройки цен к повышению ставки НДС, произошедшим в начале года укреплением рубля, а также со стабилизацией цен на отдельные виды продовольственной продукции и топливо. Уровень инфляции на Северо-Западе был одним из самых низких среди всех федеральных округов.

Прирост цен на половину товаров и услуг потребительской корзины в округе не превысил 4%, а цены на 8% товаров и услуг не изменились или даже снизились.

Снижение инфляции в округе было обусловлено замедлением годового роста цен на продовольственные товары (до 5,5% в марте с 5,7% в феврале) и услуги (до 4,9% с 5,1% в феврале).

Наибольший вклад в замедление роста цен на продукты питания внесла плодоовощная продукция (в марте годовой прирост цен на нее составил 7,6%, в феврале – 10,0%). В марте 2019 года замедлился рост цен на свеклу, а также огурцы и помидоры. По тепличным овощам такая динамика была связана со снижением цен в марте по сравнению с февралем 2019 года вследствие уменьшения затрат на электроэнергию в первом весеннем месяце. Кроме того, по сравнению с мартом прошлого года снизились цены на картофель на фоне хорошего урожая в 2018 году. Снижение в годовом выражении цен на фрукты (например, на яблоки, виноград, бананы) в значительной мере было обусловлено увеличением объема импорта, в частности, из Турции, укреплением рубля и девальвацией турецкой лиры. В числе позитивных тенденций можно также отметить существенное замедление роста цен на яйца, что связано с увеличением предложения в связи с ростом поголовья птицы в округе.

Непродовольственная инфляция по-прежнему ниже, чем на продукты и услуги, в марте 2019 года она составила 4,5%, незначительно увеличившись по сравнению с февралем (4,4%). Основная причина – рост стоимости легковых автомобилей, связанный с повышением ставки НДС. При этом в марте по сравнению с мартом прошлого года отмечено снижение цен на ряд товаров, например, утюги, фотоаппараты, отдельные виды лекарств.

Замедление роста цен на услуги в годовом выражении связано с динамикой цен на зарубежные туристические поездки в связи с укреплением рубля в начале года, а также на услуги связи, в том числе мобильной, на фоне высокой базы прошлого года.

В марте годовая инфляция снизилась в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (в восьми из десяти). В Новгородской области ее значение не изменилось. Исключением стала Калининградская область, в которой годовые темпы инфляции выросли по сравнению с февралем на 0,4 п.п. и составили 6,1%. Это в основном связано с ускорением роста цен на отдельные виды продовольствия, в том числе на мясную продукцию и овощи с учетом сокращения предложения на рынках этой продукции.

Самая низкая на Северо-Западе инфляция наблюдалась в Ленинградской области (4,5%), этому способствовало, в том числе, замедление темпов роста цен на овощи – свеклу и картофель, благодаря увеличению предложения отечественной и импортной продукции. Этот же фактор был определяющим и для динамики цен в Республике Коми, где инфляция несколько замедлилась после февральского ускорения (в феврале 2019 года – 6,4%, в марте – 6,3%).

Основное влияние на изменение темпов роста цен в СЗФО оказала инфляция в Санкт-Петербурге, в марте она составила – 4,7% (в феврале - 4,8%). Это один из самых низких в округе показателей, на него повлияли те же факторы, что и в целом по Северо-Западному федеральному округу.

По прогнозу Банка России, в целом по России в марте-апреле 2019 года пик годовой инфляции будет пройден, и инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.