Экономика

В псковском Отделении ПФР обсудили ход реализации положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с этого года

В Отделении ПФР по Псковской области прошло региональное совещание с руководителями районных учреждений ПФР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В ходе мероприятия управляющий Отделением Наталья Мельникова проинформировала собравшихся о ключевых направлениях деятельности ПФР в 2019 году и промежуточных результатах работы, обсуждавшихся на недавнем семинаре-совещании с участием членов правления Пенсионного фонда России, руководителей структурных подразделений исполнительной дирекции ПФР и управляющих Отделениями Фонда.

В частности управляющий отметила, что основное внимание на совещании в Москве было уделено реализации новых положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с этого года.

Так, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, что выше уровня инфляции, составившей по итогам прошлого года 4,3%. В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились на 937 руб.

Пенсии неработающих сельских пенсионеров, помимо индексации, повышены с учетом 25-процентной надбавки к фиксированной выплате. У большинства жителей села прибавка к пенсии составила 1,3 тыс. рублей.

В настоящее время работа ПФР сосредоточена на индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера, повышении выплат лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, и проактивном предоставлении государственных услуг.

В апреле Отделения ПФР по всей стране, в том числе и в Псковской области, проводят подготовительные мероприятия, чтобы осуществить беззаявительный перерасчет федеральной социальной доплаты к пенсии нескольких миллионов неработающих пенсионеров. Основной перерасчет выплат будет сделан в мае, полностью завершен до 1 июля.

С 1 июля Пенсионный фонд приступит к предоставлению повышенной ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Размер выплаты будет увеличен почти в два раза, с нынешних 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Новый размер будет автоматически установлен всем ухаживающим и не потребует от них обращения в Пенсионный фонд с заявлением.

Совершенствование системы услуг ПФР в 2019 году проходит по нескольким направлениям, включая улучшение взаимодействия с МФЦ, чтобы человек мог получать все услуги за одно посещение, а также реализацию единых стандартов оказания государственных услуг в клиентских службах ПФР. В течение года планируется увеличить долю услуг, предоставляемых через личные кабинеты на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг, и развивать проактивное оказание услуг, которое в том числе предусматривает беззаявительное назначение выплат по сведениям, имеющимся у ПФР.