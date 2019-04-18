Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции запускает ПИФы в мобильном приложении Почта Банка

Клиенты Почта Банка получили возможность дистанционно размещать свои денежные средства в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Управление Инвестициями, являющейся крупнейшей управляющей компанией в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. На первом этапе сервис реализован для владельцев устройств с операционной системой Android в версии мобильного банка 3.0. В ближайшее время он будет доступен также на платформе IOS и в интернет-банке.

Для оформления сделки необходимо зайти в раздел «Мои инвестиции» в личном кабинете мобильного банка, выбрать продукт для инвестирования и подтвердить свои контактные данные. После этого останется только акцептовать анкету, а также заявки на открытие счета и приобретение фондов с помощью электронной подписи, без посещения офиса. Обмен информацией между управляющей компанией и клиентом происходит дистанционно с помощью новейшей технологии API.

Перевод денежных средств для покупки инвестиционных фондов осуществляется без комиссии. Подтверждение всех операций происходит также при помощи цифровой подписи через СМС. В ближайшее время в личном кабинете также появится возможность отслеживать динамику изменения стоимости вложений и при необходимости продавать паи.

Минимальная сумма первоначального вложения и пополнения составляет 5 000 рублей. Клиенты могут вложиться в инструмент бессрочно, подать заявку на продажу фондов можно в любой рабочий день.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, отметил: «Мы рады развитию нашего сотрудничества с Почта Банком. Новый сервис предоставит клиентам банка качественные продукты для формирования портфеля, который будет максимально отвечать их задачам. На сегодняшний день мы предлагаем широкую линейку паевых инвестиционных фондов, различных по стратегиям и типам активов. В дальнейшем планируем дополнить предложение банка новыми инвестиционными решениями».

Анастасия Масленникова, член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка, прокомментировала: «Возможность совершать операции с ПИФами ВТБ Капитал Управление Инвестициями в нашем мобильном приложении – еще один востребованный и удобный сервис для клиентов. Все операции осуществляются полностью дистанционно, документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью, что гарантирует безопасность и существенно экономит время. В дальнейшем мы планируем реализовать эту услугу и в интернет-банке. Уверена, что наши клиенты оценят преимущества и возможности инвестиций в ПИФы».

Со всей обязательной информацией по паевым инвестиционным фондам можно ознакомиться по адресу: https://www.vtbcapital-am.ru/.