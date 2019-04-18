Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
мечта, ставшая явью
«Технодром»: Грандиозное открытие
Гипермаркет для больших машин
Между прошлым и будущим
Телефон прямого эфира 56-73-72
Исторический парк на «Электроне»
Новый уровень
Предпенсионер? С вещами... за парту!
 
 
 
ещё Экономика 18.04.2019 14:024 ГК «Титан» одобрен льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области 22.04.2019 15:010 ВТБ Капитал Инвестиции запускает ПИФы в мобильном приложении Почта Банка 19.04.2019 15:050 В псковском Отделении ПФР обсудили ход реализации положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с этого года 19.04.2019 08:320 Соглашение о заморозке цен на бензин позволило замедлить инфляцию 18.04.2019 14:024 ГК «Титан» одобрен льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области 18.04.2019 12:490 Инфляция в СЗФО в марте снизилась
 
 
 
Самое популярное 21.04.2019 17:251 Актриса Алена Яковлева рассказала о пережитом изнасиловании 20.04.2019 12:144 Очевидец рассказал о ДТП в Моглино, где сбили велосипедистов. ФОТО 19.04.2019 09:547 В Пскове принудительно посадили самолет, предположительно, нарушивший границу России 19.04.2019 10:483 Самолет, принудительно посаженный в Пскове, оказался российским 20.04.2019 10:050 В Моглино сбили группу велосипедистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции запускает ПИФы в мобильном приложении Почта Банка

22.04.2019 15:01|ПсковКомментариев: 0

Клиенты Почта Банка получили возможность дистанционно размещать свои денежные средства в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Управление Инвестициями, являющейся крупнейшей управляющей компанией в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. На первом этапе сервис реализован для владельцев устройств с операционной системой Android в версии мобильного банка 3.0. В ближайшее время он будет доступен также на платформе IOS и в интернет-банке.

Для оформления сделки необходимо зайти в раздел «Мои инвестиции» в личном кабинете мобильного банка, выбрать продукт для инвестирования и подтвердить свои контактные данные. После этого останется только акцептовать анкету, а также заявки на открытие счета и приобретение фондов с помощью электронной подписи, без посещения офиса. Обмен информацией между управляющей компанией и клиентом происходит дистанционно с помощью новейшей технологии API.

Перевод денежных средств для покупки инвестиционных фондов осуществляется без комиссии. Подтверждение всех операций происходит также при помощи цифровой подписи через СМС. В ближайшее время в личном кабинете также появится возможность отслеживать динамику изменения стоимости вложений и при необходимости продавать паи.

Минимальная сумма первоначального вложения и пополнения составляет 5 000 рублей. Клиенты могут вложиться в инструмент бессрочно, подать заявку на продажу фондов можно в любой рабочий день.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, отметил: «Мы рады развитию нашего сотрудничества с Почта Банком. Новый сервис предоставит клиентам банка качественные продукты для формирования портфеля, который будет максимально отвечать их задачам. На сегодняшний день мы предлагаем широкую линейку паевых инвестиционных фондов, различных по стратегиям и типам активов. В дальнейшем планируем дополнить предложение банка новыми инвестиционными решениями».

Анастасия Масленникова, член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка, прокомментировала: «Возможность совершать операции с ПИФами ВТБ Капитал Управление Инвестициями в нашем мобильном приложении – еще один востребованный и удобный сервис для клиентов. Все операции осуществляются полностью дистанционно, документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью, что гарантирует безопасность и существенно экономит время. В дальнейшем мы планируем реализовать эту услугу и в интернет-банке. Уверена, что наши клиенты оценят преимущества и возможности инвестиций в ПИФы».

Со всей обязательной информацией по паевым инвестиционным фондам можно ознакомиться по адресу: https://www.vtbcapital-am.ru/.

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 1236 человек
22.04.2019, 16:220 Олег Брячак: Допвыборы в Псковскую гордуму по 13-му округу не являются для «эсеров» принципиальными 22.04.2019, 16:131 Псковские школьники отметят День российского парламентаризма 22.04.2019, 16:020 Сенаторы одобрили закон об ипотечных каникулах 22.04.2019, 15:570 Преподаватель псковской академии ФСИН приняла участие в международной конференции по вопросам криминологии и исполнения наказаний
22.04.2019, 15:550 С 1 мая в Пскове подорожает стоимость проездных билетов для предприятий и организаций 22.04.2019, 15:480 Псковские коммунисты посетили памятные места, связанные с Лениным 22.04.2019, 15:410 Порховский музей подготовил новую программу «Школа ремесленника» для детей 22.04.2019, 15:400 Два директора хотят выдвинуться от «Единой России» в Собрание депутатов Дновского района
22.04.2019, 15:330 X межрегиональные юношеские Александро-Невские чтения состоялись в Пскове 22.04.2019, 15:270 Метеорный поток Лириды достигнет максимума активности в ночь на 23 апреля 22.04.2019, 15:251 Фотофакт: Паркуюсь как… 22.04.2019, 15:180 Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и легкие девятилетнему ребенку
22.04.2019, 15:010 ВТБ Капитал Инвестиции запускает ПИФы в мобильном приложении Почта Банка 22.04.2019, 14:550 Псковские газовики напоминают о необходимости получения разрешения для работ в охранной зоне газопровода 22.04.2019, 14:550 3,5 тонны яблок пытались ввезти в Псковскую область за фальшстенками грузовых отсеков автомобилей 22.04.2019, 14:530 Псковские ученые выпустили научную монографию в соавторстве с Физтехом РАН
22.04.2019, 14:462 Олег Брячак: Не может быть тысячи олегов брячаков, которые вместе всем бы помогали 22.04.2019, 14:410 Фонд «Добрый город» собирает благотворителей в Гдове 22.04.2019, 14:372 Кошка не прошла ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области 22.04.2019, 14:310 На восстановление Порховской крепости потратят 144 миллиона рублей
22.04.2019, 14:261 Михаил Ведерников предложил главе Усвятского района новое место работы 22.04.2019, 14:230 Отопление в Пскове будет отключено после получения уточненных данных у метеорологов 22.04.2019, 14:161 Совфед принял закон о надежном рунете 22.04.2019, 14:160 Псковская областная библиотека приглашает на встречу с издательским домом «Самокат»
22.04.2019, 14:141 Медведев утвердил федеральную программу развития генетики 22.04.2019, 14:040 Сотрудники себежской колонии продолжили участие в масштабной акции Вахты памяти «Поздравь ветерана» 22.04.2019, 13:590 В Шри-Ланке возле церкви произошел еще один взрыв 22.04.2019, 13:530 Слабенькие и жиденькие люди нам в партии не нужны - Олег Брячак
22.04.2019, 13:440 В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении косметики из магазина 22.04.2019, 13:360 С 13 мая начнется прием документов на возмещение части затрат на покупку цифрового оборудования 22.04.2019, 13:330 Пасхальный праздник для детей организует храм Александра Невского 22.04.2019, 13:230 Определены победители 9-го хип-хоп фестиваля «Без_предел» в Пскове
22.04.2019, 13:170 Конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет в Пскове 22.04.2019, 13:131 Команда Псковской области завоевала кубок России по джиу-джитсу 22.04.2019, 13:030 Российские туристы с 22 апреля могут сами оформить электронные визы в Оман 22.04.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
22.04.2019, 13:030 Итоги межведомственного взаимодействия в борьбе с контрафактом подвели в администрации Псковской области 22.04.2019, 12:550 Чиновники администрации Псковской области стали работать более слаженно и динамично - Олег Брячак 22.04.2019, 12:490 Слет активистов школьных музеев в этом году прошел в Бежаницком районе 22.04.2019, 12:370 В Великих Луках состоится фестиваль авиамодельного спорта России
22.04.2019, 12:321 Единственная в Пскове клиника ЭКО будет консультировать бесплатно 22.04.2019, 12:311 Олег Брячак анонсировал новые назначения в городских отделениях «Справедливой России» в Пскове и Великих Луках 22.04.2019, 12:300 Псковичи могут один раз приобрести билет в аквапарк и отдыхать там всю неделю 22.04.2019, 12:240 В Переслегинской гимназии состоялось заключительное мероприятие проекта «Правовые грани»
22.04.2019, 12:230 Более 500 образцов трофейного вооружения из Сирии привезет в Псков военный эшелон 22.04.2019, 12:180 Депутат Госдумы вручил диплом лауреату всероссийского конкурса среди школьных музеев 22.04.2019, 12:161 Заместитель руководителя Росреестра прибыл в Псковскую область с рабочим визитом 22.04.2019, 11:522 Пилотом самолета, принудительно посаженного на аэродром в Середке, оказался житель Великих Лук
22.04.2019, 11:401 «Постскриптум»: О местном самоуправлении и «Лидере года» 22.04.2019, 11:381 Роспотребнадзор выдал рекомендации по выбору куличей и яиц на Пасху 22.04.2019, 11:350 Ситуации в «Справедливой России» будет посвящен новый выпуск программы «Гайд-парк» с Олегом Брячаком 22.04.2019, 11:340 Подведены итоги личного чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу
22.04.2019, 11:300 По искам прокуратуры в собственность Псковской области будут возвращены две незаконно приватизированные служебные квартиры 22.04.2019, 11:251 Пскович проведет 13 лет в колонии за убийство сироты с американским гражданством 22.04.2019, 11:140 Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП 22.04.2019, 11:130 В Острове начался ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
22.04.2019, 11:130 Новая серия «Игры престолов» по ошибке оказалась в Сети раньше времени 22.04.2019, 11:090 Экскурсию в музей 6-ой роты организовал для порховских школьников партпроект «Историческая память» 22.04.2019, 11:040 Украдена картина Левитана стоимостью более двух миллионов рублей в Москве 22.04.2019, 10:533 В 60 регионах РФ зафиксировано снижение численности населения за три года
22.04.2019, 10:415 Предпенсионер? С вещами... за парту! 22.04.2019, 10:281 Пьяный водитель на «Шевроле Ниве» врезался в дерево в Псковском районе 22.04.2019, 10:150 В Пскове пройдет встреча с писателем Валентином Курбатовым 22.04.2019, 10:122 Названы самые распространенные ошибки кадастровых инженеров
22.04.2019, 10:051 Божественную литургию в храме Александра Невского возглавит митрополит Тихон в Великую среду 22.04.2019, 10:020 Псковская делегация принимает участие в 18-х Молодежных Дельфийских играх России 22.04.2019, 10:010 Экстренно госпитализирована певица Любовь Успенская 22.04.2019, 09:580 Новый детский игровой городок появился на Юбилейной в Пскове
22.04.2019, 09:571 Жительница Великих Лук перевела мошенникам 23 тысячи рублей 22.04.2019, 09:500 Более тысячи палов травы произошло в Псковской области с начала года 22.04.2019, 09:320 В Псковской области началась активная подготовка к гравийным гонкам 22.04.2019, 09:300 Водитель «Лады» врезался в «Ниву» на трассе в Опочецком районе, пострадала женщина
22.04.2019, 09:270 В Великих Луках прошел день памяти Михаила Калашникова 22.04.2019, 09:170 Минометную мину обнаружили в себежской деревне Ямище 22.04.2019, 09:090 Пожар произошел в жилом доме на улице Михайлова в Пушкинских Горах 22.04.2019, 09:011 Водитель «Мицубиси» скончался в результате ДТП в Порховском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.