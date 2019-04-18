Экономика

Губернатор Псковской области возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Заседание рабочей подгруппы по направлению «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного совета РФ провел во вторник, 23 апреля, в Москве Губернатор Псковской области, председатель подгруппы Михаил Ведерников. Сопредседателем подгруппы выступил президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

В работе приняли участие руководители Департамента поддержки лидерских проектов и инициатив, Корпорации малого и среднего предпринимательства, представители российских институтов поддержки предпринимательства, бизнес-сообществ, органов исполнительной власти в сфере экономики субъектов РФ.

Открывая заседание, Михаил Ведерников подчеркнул, что задачу по увеличению числа инновационных компаний и комплексному развитию технологического предпринимательства поставил президент России Владимир Путин. Главная цель - создать такие условия, при которых бизнес, основанный на новых, запатентованных решениях и знаниях, активно развивался и интегрировался в массовый рынок.

«В Псковской области уже много лет развивается сотрудничество между инжиниринговым центром университета и предприятиями электротехнического кластера. Это благоприятная база для уникальных разработок, и наши инженеры ежегодно патентуют новые изобретения. Однако единой структуры, которая позволяла бы максимально быстро переводить идею в коммерчески успешную продукцию, нет. И тут нам действительно нужны новые решения. Знаю, что такие инструменты успешно разрабатывают и используют наши коллеги из "Деловой России", "Сколково", "Российской венчурной компании", Фонда содействия инновациям. Главное - это формирование понятной федеральной системы, которая благоприятствует изобретателям», - сказал Михаил Ведерников.

Руководитель подгруппы предложил обсудить необходимость создания единой структуры по управлению развитием технологического предпринимательства, а также проработать вопрос формирования отдельного федерального или ведомственного проекта, целью которого будет создание единой всероссийской экосистемы поддержки инноваций. Отдельное внимание, по мнению Михаила Ведерникова, нужно уделить роли регионов в этой работе. Кроме того, необходимо определить возможные модели коммерциализации инноваций и разработать решения, которые могли бы обеспечить доступ технологического предпринимательства к государственным научным разработкам.

По итогам заседания был утвержден состав подгруппы «Технологическое предпринимательство» и намечен план работы. В ближайшее время будут собраны предложения по развитию технологического предпринимательства, которые будут обобщены и систематизированы. На очередном заседании подгруппа выделит ключевые инициативы, которые после проработки составят основу доклада в рабочую группу «Малое и среднее предпринимательство».