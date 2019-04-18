Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гипермаркет для больших машин
«Технодром»: Грандиозное открытие
мечта, ставшая явью
Резиновая обувь для города
О слабеньких и жиденьких
Новый уровень
Телефон прямого эфира 56-73-72
Исторический парк на «Электроне»
Предпенсионер? С вещами... за парту!
Между прошлым и будущим
 
 
 
ещё Экономика 18.04.2019 14:024 ГК «Титан» одобрен льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области 23.04.2019 21:110 Администрация Пскова информирует о субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 23.04.2019 20:451 Губернатор Псковской области возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ 22.04.2019 15:010 ВТБ Капитал Инвестиции запускает ПИФы в мобильном приложении Почта Банка 19.04.2019 15:050 В псковском Отделении ПФР обсудили ход реализации положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с этого года 19.04.2019 08:320 Соглашение о заморозке цен на бензин позволило замедлить инфляцию
 
 
 
Самое популярное 21.04.2019 17:251 Актриса Алена Яковлева рассказала о пережитом изнасиловании 22.04.2019 11:5212 Пилотом самолета, принудительно посаженного на аэродром в Середке, оказался житель Великих Лук 20.04.2019 12:144 Очевидец рассказал о ДТП в Моглино, где сбили велосипедистов. ФОТО 22.04.2019 14:232 Отопление в Пскове будет отключено после получения уточненных данных у метеорологов 20.04.2019 10:050 В Моглино сбили группу велосипедистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Губернатор Псковской области возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ

23.04.2019 20:45|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Заседание рабочей подгруппы по направлению «Технологическое предпринимательство» рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного совета РФ провел во вторник, 23 апреля, в Москве Губернатор Псковской области, председатель подгруппы Михаил Ведерников. Сопредседателем подгруппы выступил президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

В работе приняли участие руководители Департамента поддержки лидерских проектов и инициатив, Корпорации малого и среднего предпринимательства, представители российских институтов поддержки предпринимательства, бизнес-сообществ, органов исполнительной власти в сфере экономики субъектов РФ.

Открывая заседание, Михаил Ведерников подчеркнул, что задачу по увеличению числа инновационных компаний и комплексному развитию технологического предпринимательства поставил президент России Владимир Путин. Главная цель - создать такие условия, при которых бизнес, основанный на новых, запатентованных решениях и знаниях, активно развивался и интегрировался в массовый рынок.

«В Псковской области уже много лет развивается сотрудничество между инжиниринговым центром университета и предприятиями электротехнического кластера. Это благоприятная база для уникальных разработок, и наши инженеры ежегодно патентуют новые изобретения. Однако единой структуры, которая позволяла бы максимально быстро переводить идею в коммерчески успешную продукцию, нет. И тут нам действительно нужны новые решения. Знаю, что такие инструменты успешно разрабатывают и используют наши коллеги из "Деловой России", "Сколково", "Российской венчурной компании", Фонда содействия инновациям. Главное - это формирование понятной федеральной системы, которая благоприятствует изобретателям», -  сказал Михаил Ведерников.

Руководитель подгруппы предложил обсудить необходимость создания единой структуры по управлению развитием технологического предпринимательства, а также проработать вопрос формирования отдельного федерального или ведомственного проекта, целью которого будет создание единой всероссийской экосистемы поддержки инноваций. Отдельное внимание, по мнению Михаила Ведерникова, нужно уделить роли регионов в этой работе. Кроме того, необходимо определить возможные модели коммерциализации инноваций и разработать решения, которые могли бы обеспечить доступ технологического предпринимательства к государственным научным разработкам.

По итогам заседания был утвержден состав подгруппы «Технологическое предпринимательство» и намечен план работы. В ближайшее время будут собраны предложения по развитию технологического предпринимательства, которые будут обобщены и систематизированы. На очередном заседании подгруппа выделит ключевые инициативы, которые после проработки составят основу доклада в рабочую группу «Малое и среднее предпринимательство».

Теги: #ведерников #михаил ведерников #губернатор #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 1524 человека
23.04.2019, 21:410 В Пскове поймали беременную гадюку. ВИДЕО 23.04.2019, 21:110 Администрация Пскова информирует о субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 23.04.2019, 20:451 Губернатор Псковской области возглавил подгруппу «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ 23.04.2019, 20:240 В ГИБДД назвали основную причину ДТП в России
23.04.2019, 20:070 В Псковском районе у Ледового дворца легковушка сбила девочку на велосипеде 23.04.2019, 19:330 Псковичи обращаются с укусами клещей к специалистам чаще других жителей области 23.04.2019, 19:100 Александр Котов примет участие в заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ 23.04.2019, 18:267 Андрей Лукьянов: Из моего доклада на сессии Псковской гордумы сделали показательную порку ООО «АСПО»
23.04.2019, 18:100 В Псково-Печерском монастыре открылся новый книжный магазин 23.04.2019, 17:550 Тепло и без осадков будет в среду в Псковской области 23.04.2019, 17:483 Ольга Милонаец награждена медалью ФАС России «За отличие в службе 3 степени» 23.04.2019, 17:421 Михаил Ведерников участвует в конференции по вопросам безопасности дорожного движения в Сколково
23.04.2019, 17:420 В Великих Луках открылась выставка к 370-летию пожарной охраны России 23.04.2019, 17:320 Белорусскую колбасу не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора 23.04.2019, 17:251 Петербург с Москвой свяжет «высокоскоростное метро» 23.04.2019, 17:140 Завтра в храме св.Александра Невского утреннюю Божественную литургию совершит митрополит Тихон
23.04.2019, 17:0710 «Смеховая культура» и власть 23.04.2019, 17:060 Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в залах региональной киносети на майских праздниках 23.04.2019, 16:561 Стало известно, как будет выглядеть ганзейский знак, который установят в Пскове 23.04.2019, 16:480 При поддержке Молодежного парламента в Псковской области пройдет традиционный тест по истории Великой Отечественной войны
23.04.2019, 16:410 Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции #ПушкинChallenge 23.04.2019, 16:322 ООО «АСПО» призывает псковичей не сваливать на других ответственность за вывоз крупногабаритного мусора 23.04.2019, 16:260 Псковский центр «Бригантина» стал победителем смотра-конкурса учреждений дополнительного образования 23.04.2019, 16:170 «Гонки по вертикали»: Кто на новенького?
23.04.2019, 16:136 Задачи саботировать работу регоператора перед нами не стояло - директор ООО «АСПО» 23.04.2019, 16:110 Комитет гордумы по ЖКХ согласовал переназначение Александра Коростелева директором ПТС на новый срок 23.04.2019, 16:060 Угнанную машину с собакой вернули порховские полицейские жительнице Петербурга 23.04.2019, 15:590 Школьники из Стремутки стали победителями областного турнира по шахматам
23.04.2019, 15:490 Российских водителей предложили лишить скидки на оплату штрафов 23.04.2019, 15:383 Реплика Донецкого: Чудеса маркетинга от «Псковпассажиравтотранса» 23.04.2019, 15:310 Псковичи завоевали серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука 23.04.2019, 15:200 В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час
23.04.2019, 15:170 В великолукской ИК-5 запущено производство прищепок 23.04.2019, 14:541 Прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку на Запсковье 23.04.2019, 14:500 Полицией раскрыты кражи из дачных домов в Локнянском и Островском районах 23.04.2019, 14:360 МВД РФ планирует объединить свои электронные базы с данными страховщиков и дорожников
23.04.2019, 14:221 Псковские судебные приставы: Покупая машину, проверяйте владельца на долги 23.04.2019, 14:100 ТК «ПИК60» приглашает на детский Пасхальный праздник 23.04.2019, 14:040 ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера 23.04.2019, 13:550 Работники «Псковэнерго» участвуют в субботниках в районах области
23.04.2019, 13:540 Великолукские единороссы победили на конкурсе общественно значимых проектов «первичек» 23.04.2019, 13:460 Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт 23.04.2019, 13:430 Эксперты Народного фронта составят карту очагов аварийности на дорогах страны 23.04.2019, 13:422 Медведев подписал постановление, которое позволит снижать тарифы на утилизацию отходов
23.04.2019, 13:312 В островской деревне Малая Губа начал работать новый клуб 23.04.2019, 13:250 От утюга до гризайля: в «Михайловском» решили продлить работу детской студии еще на год 23.04.2019, 13:220 На время Пасхального шествия в Великих Луках ограничат движение транспорта 23.04.2019, 13:201 Псковский Гидрометеоцентр: Среднесуточные температуры в начале мая будут ниже + 8 градусов
23.04.2019, 13:080 Ассоциация «Псковский лес» помогла поисковикам найти останки опочецкой воспитательницы, убитой в годы войны 23.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с директором ООО «АСПО» Андреем Лукьяновым 23.04.2019, 12:490 Онлайн-шоппинг в Пскове: три причины оплачивать покупки с мобильного счета 23.04.2019, 12:410 Псковских пенсионеров приглашают принять участие в пятом Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»
23.04.2019, 12:330 В Островском отделении фонда «Земляки» выбрали нового руководителя 23.04.2019, 12:230 До мая будет объявлен аукцион на поставку оборудования для будущих спорткомплексов в Плюссе и Новоржеве 23.04.2019, 12:150 Более 3 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю 23.04.2019, 12:020 В Пскове состоится ярмарка «Саженец-2019»
23.04.2019, 11:530 Пенсионеры Псковской области вправе выбрать удобный для себя способ доставки пенсии 23.04.2019, 11:380 ГИБДД не поддерживает разделение водителей на любителей и профессионалов 23.04.2019, 11:240 Псковская таможня: успешный год Матисса на Псковщине 23.04.2019, 11:170 В голосовании за лучшее музейное мультимедиа интернет-пользователи отдали предпочтение проекту из «Михайловского»
23.04.2019, 11:145 В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала 23.04.2019, 11:080 В Великих Луках пройдет «Тест по истории Великой Отечественной войны» 23.04.2019, 11:050 Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в выручке псковской торговой организации 23.04.2019, 11:030 4 тонны белорусских яблок уничтожены в Псковской области
23.04.2019, 10:561 «Эхономика»: Чем может грозить Пскову конфликт ООО «АСПО» с регоператором? 23.04.2019, 10:550 Начался прием заявок на участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2019» 23.04.2019, 10:502 Олег Брячак о «слабеньких и жиденьких» людях, реформе ТКО и переменах в «Справедливой России» 23.04.2019, 10:470 Грабеж зафиксирован в Великих Луках у бара на проспекте Гагарина
23.04.2019, 10:433 С сегодняшнего дня в Пскове начинают отключать отопление 23.04.2019, 10:340 Досрочный период ЕГЭ прошел без сбоев и нарушений - Рособрнадзор 23.04.2019, 10:314 Михаил Ведерников участвует во всероссийской конференции по безопасности дорожного движения 23.04.2019, 10:180 Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отопительный сезон
23.04.2019, 10:170 «Дни открытых дверей» пройдут в апреле во всех налоговых инспекциях Псковской области 23.04.2019, 10:150 В Великих Луках открылась выставка «Пасха - праздник, который нельзя забывать» 23.04.2019, 10:120 Состоялся полевой семинар судей соревнований и руководителей туристских объединений 23.04.2019, 10:060 До окончания регистрации на Псковский марафон PRO SPORT 2019 осталось два дня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.