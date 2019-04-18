Экономика

Администрация Пскова информирует о субсидировании части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация города Пскова информирует о субсидировании части затрат в 2019 году субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности, в соответствии с постановлением администрации города Пскова «Об утверждении Положения о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочной деятельности». О таком субсидировании Псковской Ленте Новостей рассказали в самом ведомстве.

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях:

1) оплата аренды выставочных площадей;

2) оплата регистрационного сбора;

3) оплата аренды выставочного оборудования.

Субсидии предоставляются единовременно, но не более 70 процентов фактически произведенных в финансовом году затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с участием в выставочной деятельности. При этом максимальный размер субсидий составляет 15 тысяч рублей в год в расчете на одного субъекта малого (среднего) предпринимательства - юридическое лицо, либо индивидуального предпринимателя.

Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий принимаются до 1 декабря 2019 года.