Экономика

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовой пирамиды.

По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.

«Что касается Урала, то тут мы фиксируем тенденцию миграции мошенников в этот регион и дальше в Сибирь. Сначала схемы апробируют и проверяют на жизнеспособность. Впоследствии опыт распространяют на другие регионы, где люди, условно говоря, не «избалованы» вниманием мошенников», - сказал Лях.

При этом десять компаний - интернет-проекты, из которых три иностранных. Еще девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов. Также чиновник подчеркнул, что особенность этого года - имитация лизинговой деятельности и инвестирование в акции компаний, которые не выпускали ценные бумаги.

Центробанку также удалось выявить сеть комиссионных магазинов, которые под единым брендом действовали в большинстве регионов и выдавали займы под залог движимого имущества.

В то же время Лях подчеркнул, что крупных пирамид наподобие «Кэшбери» зафиксировано не было. В основном это были небольшие организации, а ущерб для граждан от их деятельности был минимальным.