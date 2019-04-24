Экономика

Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей

В первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). За аналогичный период 2018 года он составил 1,52 трлн.

Таким образом, население продолжает брать займы, несмотря на рост процентных ставок по кредитам и сокращение доходов — по последним данным Росстата, за последние пять лет россияне стали беднее на 8,3%.

Опрошенные «Известиями» банки ничего критичного в сложившейся ситуации не видят, поскольку доля безнадежных долгов в общем портфеле кредитов уменьшается.

При этом эксперты настроены не так оптимистично. По их словам, такое положение дел может привести к массовому банкротству и банковскому кризису.