Экономика

На развитие перевозок по рекам в России направят 282 млрд рублей

На развитие грузовых и туристических перевозок по воде в России предлагается направить 282 млрд рублей. Как следует из проекта концепции развития внутренних водных путей до 2024 года, подготовленного Минтрансом (есть в распоряжении газеты «Известия»), средства направят в том числе на обновление состава технического флота и строительство новых судов.

Перевозки водным транспортом позволят разгрузить автодороги и улучшить экологию, отмечается в документе. Мнения опрошенных «Известиями» судостроителей и перевозчиков о проекте разделились.

Средний возраст судов, используемых в России для водных перевозок, превышает 38 лет, а земснарядов, предназначенных для производства дноуглубительных работ, — 36. Суда «устарели физически и морально», отмечается в документе, а задача обновления технического флота «многие годы откладывалась». В рамках проекта Минтранса предлагается построить 118 единиц судов для грузоперевозок на общую сумму 18 млрд рублей, сконцентрировавшись на «серийном строительстве дешевого флота средней и малой грузоподъемности до 2000 т».

Из документа следует, что сегодня в России по воде перевозят менее 2,8% товаров. Для сравнения: во Франции эта цифра составляет 10%, в Германии — 11%, а в Нидерландах — 34%. Проект концепции сейчас находится на рассмотрении в Минпромторге. Затем документ пройдет обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.