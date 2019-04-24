Экономика

В России хотят полностью запретить ввоз хамона и пармезана

Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам привозить мясную и молочную продукцию из-за границы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо представителей организации вице-премьеру Алексею Гордееву.

С инициативой выступили несколько компаний, занимающихся производством мясной продукции. Так, они предлагают усилить контроль за багажом и ручной кладью при пересечении границы и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

В частности, под запретом могут оказаться испанский хамон и итальянский пармезан. Исключение намерены сделать для молочных смесей и детского питания.

Предложение поддержали Минсельхоз и Россельхознадзор.

Авторы письма опасаются, что вместе с мясом и молочкой в Россию попадут возбудители опасных болезней животных, в частности АЧС и ящур.

Напомним, в августе 2014 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Правительство утвердило список запрещенной продукции: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочка. Однако для личного пользования пока еще можно ввозить до пяти килограммов продуктов.