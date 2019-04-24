Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Как поясняется на сайте ЦБ РФ, решения регулятора о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Аналитик ЦБ РФ отмечают, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года», - говорится в официальном сообщении регулятора.

В Банке России считают, что упреждающие решения о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года способствовали возврату месячных темпов прироста потребительских цен к уровням вблизи 4% в годовом выражении. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает и динамика потребительского спроса. Кроме того, вклад в замедление роста потребительских цен также внесли временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года, снижение цен на основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары в марте-апреле по отношению к февралю.

В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного снижения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне.

При этом значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также внешние факторы. В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении и бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.