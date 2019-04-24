Экономика

Вопрос о снижении налоговой нагрузки обсудили великолукские предприниматели с региональным бизнес-омбудсменом

Сегодня состоялась встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева с предпринимательским сообществом города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате псковского бизнес-омбудсмена, мероприятие было организовано при поддержке регионального отделения «Опоры России».

В ходе встречи, на которой также присутствовали представители муниципальных органов исполнительной власти, прокурор города, представитель регионального фонда гарантий и поддержки предпринимательства, участникам удалось организовать живой диалог.

Мероприятие началось с выступления бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, который подвел краткие итоги работы за предыдущий год, озвучил ключевые проблемы предпринимательства и обозначил пути решения некоторых из них.

Следом за уполномоченным выступил председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников, он остановился на мерах поддержки бизнесу, которую оказывает возглавляемая им организация, рассказал об основных направлениях деятельности.

Далее слово было предоставлено представителям городской администрации, которые заявили о своей готовности к сотрудничеству, однако, по их словам, муниципальная власть имеет некоторые трудности и непонимание о том, каким образом будет складываться взаимодействие с региональными органами власти, в том числе в части реализации национальных проектов.

Прокурор города Великие Луки, обращаясь к участникам встречи, отметил, что до сих пор в городе недостаточно внимания уделяется незаконному предпринимательству. Аркадий Мурылев, в свою очередь, напомнил о мерах, которые могут быть приняты со стороны муниципальных властей по данному направлению.

Среди адресованных в адрес спикеров со стороны предпринимательского сообщества прозвучали вопросы об арендных отношениях – предприниматель рассказал о негативной практике одностороннего расторжения договоров аренды земельных участков городской администрацией ввиду неоднозначного толкования действующего законодательства; была озвучена проблема неравных условий торговли белорусскими предпринимателями, которые мало того, что не платят налоги на территории РФ, так еще и не обязаны устанавливать контрольно-кассовую технику; в продолжение вопроса о торговле предприниматели пожаловались на несанкционированные торговые точки в городе во время праздничных дней; бизнесмены – перевозчики пассажиров отметили, что испытывают сложности при попытках повышения тарифа на перевозку, по их словам, невозможно собрать необходимый пакет документов, в итоге приходится нести убытки.

В завершении мероприятия участники перешли к обсуждению вопроса о снижении налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей в части установления налоговых льгот на имущество (попавшее в перечень) по аналогии с подобной практикой, существующей для организаций. Представители городской администрации выразили готовность к сотрудничеству и пообещали рассмотреть возможности муниципалитета после направления в их адрес предложений.