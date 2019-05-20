Экономика

Государство и банки продолжают поддерживать малый и средний бизнес

С февраля в России заработала программа поддержки малого и среднего бизнеса, которая предусматривает выдачу кредитов по ставке не выше 8,5% для конечного заемщика. Программа льготного кредитования рассчитана на пять лет. Планируется, что к 2025 году компании МСБ будут профинансированы на 10 трлн рублей.

О том, как с помощью этой программы сделать бизнес эффективнее, рассказывает заместитель регионального директора операционного офиса «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Антон Москвитин.

- Антон Анатольевич, существуют ли приоритетные отрасли для кредитования по данной государственной программе?

- Уже в этом году предприниматели, которые работают в приоритетных для государства сферах, получат 1 трлн рублей.

Среди приоритетных отраслей: сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, а также сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, переработки металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье. Кроме того, в список добавлены компании, которые предоставляют услуги в сфере образования.

- Является ли Промсвязьбанк участником этой программы? Какие основные параметры поддержки?

- Промсвязьбанк является одним из участников этой программы и планирует выдать только в этом году кредитов МСБ на 10 млрд рублей. В банке можно получить кредит по ставке 8,5% на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет. Также можно подать заявку на пополнение оборотных средств на сумму до 500 млн рублей и на срок до 3 лет.

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из стратегических направлений развития Промсвязьбанка. Кредитная организация обладает компетенциями, экспертизой и технологиями. К тому же, в прошлом году банк сменил статус и стал банком с государственным участием.

Обратившись в Промсвязьбанк, предприниматель получит не только льготный кредит, но и удобный интернет-банк, безопасность в расчетах, персонального менеджера, менторскую поддержку, образовательную платформу и множество других преимуществ.

В случае возникновения вопросов можно обращаться в операционный офис «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу, г. Псков, ул. Некрасова, д. 38/25, либо по телефонам 8(8112)790283, 8(8112)790201, 8(8112)790285.