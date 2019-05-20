Экономика

Псковские предприятия торговли и питания регистрируются на участие в 39-х Международных Ганзейских дней

Власти Пскова поблагодарили руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей за интерес и готовность принять участие в мероприятиях 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Кроме того, в ведомстве добавили, что до 10 июня 2019 года на официальном сайте 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени (www.pskovhansa.ru), в разделе меню «Участникам - "Ремесленный рынок"» открыта электронная регистрация и опубликованы условия участия.

В случае невозможности оформить заявку в электронном виде - необходимо обратиться в отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова, по адресу: Псков, улица Ленина, 3.

Если ранее заявка была оформлена в письменном виде - следует повторно зарегистрироваться на вышеуказанном сайте.

Контактные телефоны: +7 (921) 003 - 68 - 61; 29 - 10 - 77; 29 - 10 - 76.