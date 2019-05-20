Экономика

Псковскую область назвали в числе злостных неисполнителей обязательств по погашению задолженности за газ

В 2018 году был подписан 21 план-график по погашению задолженности с регионами, а в 2017-м – 31 план-график. Но по итогам года они оказались выполненными не более, чем на 30%, а девять регионов, среди которых и Псковская область, вообще не выполнили своих обязательств. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, выступил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов.

Помимо Псковской области еще девять субъектов вообще не выполнили условия планов-графиков: Удмуртия, Чувашия, Владимирская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области.

Из общего числа задолженности, прописанной планах-графиках, в 15,7 млрд рублей выплачено только 4,8 млрд рублей.

«В этой ситуации самый эффективный рычаг воздействия на неплательщиков для нас – это перекрытие и прекращение поставок газа, чего не хотелось бы предпринимать», - подчеркнул Геннадий Сухов.