Экономика

Четыре крупнейших производителя представляют экономический потенциал Псковской области в Москве

В пятницу, 24 мая, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в рамках Дней Псковской области в Москве открылась выставка-презентация экономического и инвестиционного потенциала региона. Мероприятие проходит с участием губернатора региона Михаила Ведерникова, президента ТПП РФ Сергея Катырина, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, руководителей профильных комитетов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Свою продукцию на выставке представляют крупнейшие предприятия — ЗАО «ЗЭТО», ПЭМЗ, завод «Микрон» и компания «Полипласт».

ЗАО «ЗЭТО» - крупнейший производитель электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. «ЗЭТО» - современное, высокоэффективное, социально ориентированное предприятие, обладающее мощным научным и техническим потенциалом, стремящееся стать лидером по производству высоковольтного оборудования. Является якорным предприятием промышленного электротехнического кластера Псковской области. ЗАО «ЗЭТО» реализовал свои крупнейшие проекты по строительству энергообъектов в Татарстане, Бурятии, Приморском крае, Ивановской, Мурманская областях, Республике Крым.

Псковский электромашиностроительный завод (ПЭМЗ) - является старейшим предприятием города Пскова (основан в 1895 году) и одним из крупнейших производителей асинхронных тяговых электродвигателей, синхронных генераторов. 90% всех современных трамваев в России ездят на двигателях, произведенных на заводе «ПЭМЗ». В настоящее время на предприятии работают порядка 700 человек. Здесь разрабатывают и внедряют в производство новые инновационные изделия. Предприятие располагает современным универсальным, специальным технологическим и контрольно-измерительным оборудованием.

«Полипласт» - один из ведущих производителей современного гальванического и экологического оборудования для нанесения химических, гальванических и анодных покрытий. На заводе работает более 200 квалифицированных сотрудников, которые производят широкий спектр гальванической продукции: гальванические линии, гальванические ванны, оборудование для обработки деталей насыпью и их сушки, транспортное и вентиляционное оборудование, технологические трубопроводы. За годы своей деятельности «Полипласт» поставил свою продукцию более чем на тысячу предприятий от Калининградской области до Дальневосточного региона и используется такими корпорациями как Росатом, Ростех, Роскосмос, Ракетно-космическая корпорация Энергия, Вертолеты России, Концерн ПВО Алмаз-Антей, Концерн Созвездие и другими. Продукция предприятия также успешно работает в странах ближнего зарубежья.

Опытный завод «Микрон» - производитель стеллажного оборудования для секторов современной торговли, распределительных центров и различных видов складов. С 2015 года «Микрон» входит в Национальную ассоциацию производителей стеллажей и складского оборудования. За время многолетней работы завода продукцией «Микрона» оснащено более 20 тыс. объектов. Сегодня завод - это динамично развивающееся предприятие, которое занимает лидирующие позиции в своей отрасли. Общая численность сотрудников предприятия более 900 человек. Заказчиками завода «Микрон» являются крупнейшие торговые сети: Азбука Вкуса, Перекресток, Лента, Пятерочка, Буквоед, Карусель, Леруа Мерлен и другие.

Добавим, что туристический потенциал Псковской области на выставке-презентации представляют «Столбушинский продукт» и Палата ремесел Псковской области.

Напомним, Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения между администрацией Псковской области и правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано Михаилом Ведерниковым и Сергеем Собяниным на РИФ-2018 в Сочи.