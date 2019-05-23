Экономика

Предложения по улучшению бизнес-климата в Псковской области обсудили на консультационно-экспертном совете при бизнес-омбудсмене

Предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева по улучшению условий для ведения предпринимательской деятельности стали одной из основных тем обсуждения на состоявшемся сегодня, 24 мая, заседании консультационно-экспертного совета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе бизнес-омбудсмена, Аркадий Мурылев, открывая заседание, представил ежегодный доклад о деятельности уполномоченного в 2018 году и напомнил о предложениях, которые были внесены в адрес органов государственной власти в докладе 2017 года, а также отметил, какие именно инициативы, по его мнению, были недостаточно проработаны в прошлом году со стороны органов исполнительной власти.

Уполномоченный озвучил ряд актуальных мер, которые будут способствовать улучшению бизнес-климата региона, среди которых предложения по повышению конкурентоспособности региона, меры, разработанные в целях снижения налоговой нагрузки на бизнес, предложения по недопущению ограничения конкуренции среди предпринимателей, а также усилению оказания адресной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив Татьяна Кирилленок согласилась с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей в части выявленных проблем бизнеса и предполагаемых путей их решения, однако, по ее мнению, ключевой все-таки осталась проблема высоких цен на электроэнергию. Это также подтвердил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, он привел конкретные примеры попыток иностранных инвесторов организовать производство на территории региона, однако, по его словам, после произведенных расчетов за подключение, многомиллионные инвестиции на строительство завода направлены не были.

Первый заместитель председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева свое выступление начала с благодарности за продуктивное сотрудничество. Действительно, совместная работа, в том числе с региональным экономическим комитетом, принесла положительные результаты: по инициативе Аркадия Мурылева изменен закон о патентной системе налогообложения, внесены изменения в закон о налоге на имущество организаций, в новой редакции принят перечень отдаленных и трудноступных местностей, где можно не использовать кассы, а также внесены изменения, касающиеся размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности области и участков, собственность на которые не разграничена.

В тоже время Ирина Васильева согласилась с тем, что некоторые из поручений губернатора, изданные в 2018 году по предложениям бизнес-омбудсмена, требуют дополнительной проработки со стороны ответственных за исполнение органов.

Участники совета обсудили также вопрос о взаимодействии бизнес-сообществ Псковской области с органами государственной власти региона в части реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Несмотря на то, что на текущий момент не сформировалось единого понимания о сотрудничестве в целях реализации проекта, каждая из сторон заявила о готовности к работе, более того представители органов власти и общественных объединений единогласно пришли к соглашению о том, что нужно исходить прежде всего из нужд предпринимателей при планировании конкретных мероприятий.

В завершении заседания Аркадий Мурылев поздравил всех коллег с наступающим Днем предпринимателя и вручил благодарственные письма руководителям региональных отделений Деловой России, Опоры России и ТПП за продуктивное сотрудничество.