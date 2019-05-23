Экономика

Проект по производству БОПЭТ-пленки завода «Титан-Полимер» будет готов до конца июня

Проектная документация по производству БОПЭТ-пленки на заводе «Титан-Полимер», включающий раздел по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), будет готов до конца второго квартала 2019 года, а в отношении ПЭТ-гранул - в четвертом квартале 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе компании.

Что касается сроков проведения общественных обсуждений по материалам государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления, то для второго этапа проекта (производство ПЭТ-гранул) обсуждение на запланирована на четвертый квартал 2020 года. До этого потребуется получить заключение Главгосэкспертизы и Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и провести в составе ГЭЭ общественные слушания.

«Необходимость прохождения экологической экспертизы определена только для второго этапа завода. Для первого этапа проекта - производства БОПЭТ-пленок - прохождение Главгосэкспертизы и Государственной экологической экспертизы не требуется», - пояснили в «Титан-Полимере».

В компании подчеркнули, что принятая в проекте технология на сегодняшний день является одной из самых энергоэффективных. Она отличается крайне низкими удельными расходами сырья, гибкостью и простотой в обслуживании и требует минимальных площадей для ее размещения. При этом она надежна и безотказна в эксплуатации, широко апробирована как за рубежом, так и в России.

Так, для первого этапа комплекса планируется установить комплектные линии по производству БОПЭТ-пленок (производитель Dornier, Германия), оборудование для перемещения, упаковки и хранения рулонной пленочной продукции и полуфабрикатов (Bonfanti, Италия), оборудование продольной резки и перемотки пленки (Kampf, Германия), оборудование для нанесения металлизированных покрытий (Bobst, Великобритания).

Технологическое оборудование для второго этапа комплекса по выпуску ПЭТ-гранул включает в себя комплектные установки непрерывной поликонденсации и комплектную установку периодической поликонденсации - все немецкого производства.