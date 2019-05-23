Экономика

Николай Рассадин: Особые экономические зоны ничего не решают - менять нужно экономический климат в стране

Особые экономические зоны ничего не решают - менять нужно экономический климат в стране. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин.

«Желание создать особую экономическую было в том, чтобы привлечь сюда инвесторов. Во многих регионах так и получилось - кто успел. Та же Калуга с автомобильным кластером, та же Казань. Но, к сожалению, даже сегодня Калуга теряет инвесторов. И все из-за санкций. Мы находимся в таком состоянии, что к нам иностранный инвестор не идет. А вот сделать в целом страну привлекательной для иностранного инвестора у нас руководители почему-то не хотят, - констатировал гость студии. - Потому что в страну, где экономика заадминистрирована, и на получение разрешения открыть предприятие требуется 3-5 лет и где налоговое законодательство меняется, как калейдоскоп - в такую страну никто не будет никогда вкладывать инвестиции».

«Поэтому ничего не решают особые экономические зоны. Менять надо экономический климат в стране. Как только это произойдет, в нашей стране будут инвесторы», - заключил Николай Рассадин.