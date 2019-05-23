Экономика

«Псковский хлебокомбинат» станет участником выставки промышленников региона

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, мы продолжаем вас знакомить с участниками форума.

ОАО «Псковский хлебокомбинат» является крупнейшим хлебопекарным предприятием Северо-Запада России. В ассортименте компании более 300 наименований хлебобулочных, кондитерской, мелкоштучной и бараночной продукции.

Псковский хлебокомбинат основан в 1946 году. Это одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Псковской области.

Комбинат производит более 60 тонн самой разнообразной хлебобулочной и кондитерской продукции в сутки для жителей Псковской, Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Современное техническое оснащение производства и строгое соблюдение технологий хлебопечения обеспечивают стабильно высокое качество продукции.

Ежегодно технологи предприятия разрабатывают свыше 20 видов новых изделий. Это традиционные сорта хлеба, заварные, на заквасках, изделия из серии «Здоровое питание», торты, пирожные, выпечка, печенье, кексы, баранки – всего более 150 наименований.

Продукция Псковского хлебокомбината – это продукция высокого качества, экологически безопасная и полезная для здоровья. Главный принцип, которым руководствуются на предприятии: «Хлеб должен быть не только вкусным, но еще и полезным!».

Напомним, что выставка будет проходить 28 и 29 июня и объединит на одной площадке ведущие промышленные предприятия региона, которые будут представлены выставочными стендами. Планируется, что каждое предприятие подготовит интерактивную программу для гостей выставки, в которой смогут принять участие как взрослые, так и дети.

В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран.



«Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на улице Калинина.