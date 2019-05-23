Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с гендиректором псковского завода «Титан-Полимер»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Сегодня ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе реализации проекта по строительству завода «Титан-Полимер», как будет организована его экологическая экспертиза, представляет ли предприятие экологическую опасность для города и области, насколько обоснованы страхи псковичей.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.