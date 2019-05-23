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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с гендиректором псковского завода «Титан-Полимер»

28.05.2019 13:03|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Сегодня ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе реализации проекта по строительству завода «Титан-Полимер», как будет организована его экологическая экспертиза, представляет ли предприятие экологическую опасность для города и области, насколько обоснованы страхи псковичей.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена. 

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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