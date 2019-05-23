Экономика

Птицефабрика будет влиять на нас, а не мы на нее - гендиректор «Титан-Полимера»

Птицефабрика в Тямше будет влиять на завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», а не завод на птицефабрику. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) озвучил генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По его словам, уровень негативного влияния на окружающую среду у тямшанской птицефабрики намного выше, чем у планируемого к строительству завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул. При этом гость студии подчеркнул, что при современных технологиях это влияние можно существенно сократить, а санитарная зона птицефабрики может быть в перспективе не больше 300 метров.

«В существующим виде птицефабрика все равно долго существовать не сможет. Сегодня технологии развиваются настолько стремительно, да и требования к таким птицефабрикам постоянно растут. Предприятие нужно модернизировать, и рано или поздно ее руководство к этому придут», - добавил Герман Петрушко.

Комментируя возможный конфликт санитарных зон завода «Титан-Полимер» и птицефабрики «Назия», он отметил, что конфликта можно избежать. «Мы готовы на конструктивный диалог с птицефабрикой. Мы уверены, что говорить нужно не в ультимативной форме, а в дружественной обстановке», - подчеркнул гость студии.

При этом Герман Петрушко согласился, что на модернизацию птицефабрики потребуются колоссальные средства.