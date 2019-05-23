Экономика

Особенности налоговых режимов и выбора ОКВЭД обсудили участники круглого стола, организованного псковским бизнес-омбудсменом

Основные особенности специальных налоговых режимов, рекомендации при выборе ОКВЭД, ответственность налогоплательщиков – одни из первоочередных вопросов, которые обсудили участники круглого стола, состоявшегося по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области и АНО «Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Уполномоченного.

Мероприятие охватило предпринимателей всей области, благодаря подключению видеоконференцсвязи участниками Круглого стола стали более 50 человек.

Резюмируя выступления коллег из Управления федеральной налоговой службы, очевидно, что нет конкретных рекомендаций при выборе ОКВЭД и налогового режима, т.е. предприниматель при регистрации должен, прежде всего, сам выбрать наиболее подходящие условия, наиболее реально отражающие его фактическую деятельность. Однако налоговые органы, несомненно, не отказывают в консультировании по данным вопросам.

Так, к примеру, в ходе мероприятия со стороны нескольких предпринимателей были озвучены вопросы о том, стоит ли добавлять дополнительный ОКВЭД, если деятельность будет осуществляться в рамках одного налогового режима, а услуги по дополнительному ОКВЭД не станут основными. В данных ситуациях, по словам представителей налоговых органов, нет четкого указания на обязательное добавление дополнительного вида деятельности с законодательной точки зрения, тем не менее, в некоторых случаях отсутствие официального ОКВЭД может насторожить контрагентов, заинтересованных в чистоте сделок.

Один из участников круглого стола выразил обеспокоенность по поводу усиленного внимания налоговых органов, в случае если деятельность согласно ОКВЭД будет полярно различаться, к примеру, IT и производство пищевых продуктов. На это заместитель руководителя УФНС региона однозначно ответил, что внимание налоговых органов привлекает только неправильно заполненная отчетность или серьезные основания, свидетельствующие о нарушениях в деятельности. К примеру, за 2018 год было инициировано всего 27 выездных проверок по серьезным нарушениям. То есть если нет необоснованных льгот, заниженных ставок, переживать предпринимателю не о чем.

Предприниматель из Островского района, занимающийся строительством, поинтересовался возможностями применения нулевой ставки в рамках действующих «налоговых каникул», в случае если строительство не единственный из осуществляемых видов деятельности. В данной ситуации, согласно разъяснению представителя УФНС Псковской области, принципиален именно основной вид деятельности, подпадающий под возможность применения нулевой ставки, соответственно иной деятельности вестись не должно, либо в такой ситуации следует совмещать несколько налоговых режимов, либо выбирать единственный приоритетный вид деятельности.

Завершая свое выступление, коллеги из налоговой службы напомнили, что вся необходимая для предпринимателя информация, касающаяся специальных налоговых режимов, и иная полезная информация содержится на официальном сайте nalog.ru.