Экономика

Герман Петрушко: «Титан-Полимер» - компания публичная и максимально открытая

Генеральный директор «Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко уверен, что подкупить экспертов Главгосэкспертизы невозможно в принципе, поэтому предположения о предвзятости в оценке проекта завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул в ОЭЗ «Моглино» не имеют под собой никакого основания. С таким заявлением он выступил прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«Подкупить экспертов Главгосэкспертизы, и это я заявляю со всей ответственностью, невозможно, потому что слишком велика их ответственность за принятые решения», - добавил он.

Комментируя вопрос о возможном участии в экспертной комиссии зарубежных экспертов, например из Эстонии, гость студии отметил, что «эксперты назначаются не нами». «Я только за экспертизу где-нибудь в Германии, потому что в РФ требования в несколько раз жестче, чем в Европе. Но мы не знаем, кто войдет в состав экспертной комиссии, потому что она будет назначаться не нами», - заверил Герман Петрушко.

Он напомнил, что между «Титан-Полимером» и администрацией Псковской области подписано экологическое соглашение, в рамках которого инвестор взял на себя ряд обязанностей, список которых достаточно широк. «Мы компания публичная, и все, что мы делаем, мы делаем открыто. В конце концов, строительство завода – это не иголка в стоге сена, здесь что-то утаить невозможно», - подчеркнул Герман Петрушко.

Он призвал не раздувать страхи на почве хемофобии. В частности, не преувеличивать потенциальную опасность этиленгликоля (один из компонентов, использующихся при производстве ПЭТ-гранул).

«Для хранения этиленгликоля предусмотрены две специальные емкости, которые будут проходить обязательные проверки. Местные органы будут их постоянно контролировать. На них будут установлены датчики учета, расходомеры. Таким образом количество хранимого сырья будет строго регламентироваться. Кроме того, ничего страшного и опасного в этиленгликоле нет. Он находится в каждой вашей машине. В стелкоомывайке, в радиаторе, охлаждающих жидкостях», - поделился гость студии.

Что касается части воды, как побочного продукта производства ПЭТ-гранул, в которой будут присутствовать остатки этиленгликоля, то она будет частично возвращаться в техпроцесс, а части будет поступать на очистные сооружения, где биологически активный ил будет фактически съедать весь этиленгликоль.