Экономика

«Зенча-Псков» станет участником «Выставки промышленников Псковской области»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове мы продолжаем Вас знакомить с участниками форума.

Электротехнический завод «Зенча-Псков» имеет богатую историю развития и становления. Предприятие существует уже более 50 лет. Сегодня на производственной площадке завода активно развиваются 4 направления. Здесь изготавливают электротехническое оборудование 0,4-35кВ (КТП, БКТП, КСО, КРУ, НКУ), низковольтную аппаратуру, лифтовое оборудование, SMT оборудование и товары народного потребления. Есть собственный технический отдел и испытательная база. Обновление действующего станочного парка - 60%.

Напомним, что выставка будет проходить 28 и 29 июня и объединит на одной площадке ведущие промышленные предприятия региона, которые будут представлены выставочными стендами. Планируется, что каждое предприятие подготовит интерактивную программу для гостей выставки, в которой смогут принять участие как взрослые, так и дети.

В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран.

Выставка промышленников Псковской области будет расположена на парковке у Дома Спорта на ул. Калинина.