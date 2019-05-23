Экономика

В Псковской области из-за плохих погодных условий 50% средних хозяйств получили убыток

Из 26 целевых показателей в Псковской области из-за плохих погодных условий за 2018 год не выполнены три – по валовому сбору зерна и зернобобовых, по выращиванию мясных пород животных и по севу кормовых и зернобобовых культур. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в докладе о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2018 году.

По его словам, объем валового продукта в регионе в прошлом году составил 34,8 млрд рублей. Индекс производства превысил 110% к уровню 2017 года.

Однако депутат-единоросс Виктор Гречин, возглавляющий «Агрофирму Победа», обратил внимание, что прибыль в прошлом году получили в основном холдинги и крупные предприятия, тогда как 86 средних хозяйств получили убыток. «50% хозяйств получили убыток! Нужно прорабатывать программы поддержки именно среднего звена. Не будет этих хозяйств, не будет ни школ, ни садиков», - заявил парламентарий.

Николай Романов отметил, что многие небольшие хозяйства в Псковской области получили убыток как раз из-за провала с севом зерновых. «Сказались сложные погодные условия, в которых пришлось работать сельхозпроизводителям два года подряд», - уточнил чиновник.

Еще один проблемный аспект, на который обратили внимание депутаты – сельхозпредприятия Псковской области стремительно теряют кадры. «Мы тратим деньги на их обучение, а они уезжают в другие регионы», - отметил Виктор Гречин.

Николай Романов согласился, что такая проблема существует. «По 50 тысяч рублей мы молодым специалистам платим ежегодно в течение трех лет. Понимаем, что это недостаточно. Кроме того, опрос показал, что у молодых специалистов завышенные ожидания по заработной плате на селе. К сожалению, у нас мало хозяйств, которые могут предложить достойные зарплаты. Средняя – 13 тысяч рублей, а минимальная – 7 тысяч. На такие зарплаты люди просто не хотят идти», - поделился он.

По словам чиновника из 1000 выпускников сельхозакадемии в Великих Луках, лишь около 20 молодых людей остается в регионе работать по профилю.

Депутат и глава «ПсковАгроИнвеста» Ирина Толмачева поинтересовалась, сколько хозяйств смогли получить так называемую несвязанную поддержку в прошлом году. Николай Романов ответил, что лишь 15% псковских хозяйств получили несвязанную поддержку, остальные не выполнили необходимые условия для получения этих средств, поскольку условия поменялись «в последний момент». «В этом году мы правильно подготовим наши сельхозпредприятия, для того, чтобы они могли получить эту поддержку в полном объеме», - заверил он.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов, генеральный директор ОАО «Красное знамя», высказался, что, по его мнению, в следующем году за этот год еще меньше сельхозпредприятий получат меры поддержки, и предложил написать письмо в адрес Минсельхоза с разъяснениями от лица региона.

Николай Романов в свою очередь предложил подумать на предложением вернуться к тем мерам поддержки, которые существовали до вступления России в ВТО, то есть к льготным ГСМ и минеральным удобрениям.

Андрей Козлов добавил, что сельхозпроизводители платят налоги, но они не возвращаются к ним в виде субвенций. «29 млн рублей в прошлом году заплатило мое предприятие налогов, и получило в десять раз меньше средств господдержки. Так кто кого поддерживает? Я государство или государство меня?», - отметил он и высказался в пользу сокращения количество налогов в аграрном секторе.