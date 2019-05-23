Экономика

В работе ПМЭФ-2019 примет участие псковский бизнесмен Александр Колпаков

В работе Петербургского международного экономического форума-2019 примет участие совладелец компании ВАГР ГРУПП, председатель Российско-Латвийского делового союза Александр Колпаков.

6 июня в рамках деловой программы форума состоится бизнес-диалог «Россия - Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству». Участником экспертной площадки станет Александр Колпаков.

Как сообщается на сайте ПМЭФ-2019, «отношения России и прибалтийских республик характеризуются недостаточным уровнем доверия на фоне значительного потенциала кооперации. Можно ли остановить этот процесс? Как найти путь конструктивного, взаимовыгодного решения существующих проблем? Ответ следует искать в экономической плоскости. Диалог соседей в области транзита, туризма, приграничных и межрегиональных связей составляет необходимый минимум. Он может быть дополнен сферами сельского хозяйства, энергетики и другими направлениями».

В бизнес-диалоге также участвуют председатель наблюдательного совета, Балтийский форум; председатель правления, Институт современного развития Игорь Юргенс, председатель NK Tehnologija Висвалд Бусилс, член президиума Конфедерации работодателей Литвы Йонас Виесулас, председатель совета директоров порта Силламяэ Тийт Вяхи, председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот, старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами ПАО «Мечел» Виктор Тригубко, министр, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы; председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черёмин.