Экономика

Оборот розничной торговли торговых сетей в Псковской области в 2018 году составил более 43 млрд рублей

Сегодня сложно представить себе современную розничную торговлю без сетевых структур. За последние годы они качественно изменили облик потребительского рынка Псковской области. Высокие стандарты обслуживания, приемлемость цен, широкий ассортимент товаров, системы скидок для покупателей позволяют розничным торговым сетям конкурировать с оптово-розничными рынками и магазинами традиционных форматов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, оборот розничной торговли торговых сетей в Псковской области в 2018 году составил 43,7 млрд рублей, что составило 39 процентов от общего оборота розничной торговли области (в 2017 году - 41,4 млрд. рублей и 38,9%).

Торговые сети, осуществляющие деятельность на территории Псковской области, в большей мере ориентированы на продажу продовольственных товаров: так в 2018 году они формировали 56,2 процента оборота пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями области (в 2017 году - 56,1%), непродовольственными товарами - 23,6 процента (в 2017 году - 23,4%).