Экономика

В Псковской области завершается весенний сев

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области завершают весенний сев, сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона.

В настоящее время яровой сев выполнен почти на 85% или на площади более 32 тыс га, в том числе яровые зерновые культуры на 95% или более 17 тыс. га. Картофель посажен на территории в 1,4 тыс. га, что составляет более 80% от планового показателя.

При этом, сельхозтоваропроизводители 8 районов уже полностью выполнили, а некоторые и перевыполнили планы по весеннему севу в оптимальные агротехнические сроки. Среди них - Невельский (119%), Новоржевский (100%), Опочецкий (112%), Островский (162%), Порховский (139%), Псковский (100%), Пушкиногорский (115%) и Пыталовский (104%) муниципальные образования.

Всего к уборке зерновых и зернобобовых культур под урожай этого года с учетом перезимовки сохраняется около 40 тыс га озимых зерновых культур, более 8 тыс. га рапса.

Сельскохозяйственные товаропроизводители Псковского и Бежаницкого районов уже приступили к заготовке кормов.