Экономика

Псковская область впервые примет участие в ПМЭФ с региональным стендом

Делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня в северной столице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В этом году Псковская область впервые за всю историю ПМЭФ представит собственный стенд, где будет размещена информация о ключевых отраслях развития экономики региона: электротехнической промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, туризме и других.

На стенде запланировано подписание инвестиционных соглашений, которые внесут серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Также в рамках Петербургского форума запланировано проведение презентаций ведущих промышленных предприятий Псковской области: Завод электротехнического оборудования («ЗЭТО»), Псковский электротехнический завод («ПЭМЗ»), Титан — Полимер, а также презентация ОЭЗ ППТ «Моглино».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За годы работы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Традиционно на форуме широко представлен инвестиционный потенциал российских регионов и с каждым годом интерес представителей бизнес-сообществ, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов к мероприятию растет. Расширяется география участников форума.

В прошлом году ПМЭФ-2018 был посвящен теме «Создавая экономику доверия» и собрал на своей площадке более 17 тысяч участников из 143 стран мира. В этом году ПМЭФ пройдет под лозунгом «Формируя повестку устойчивого развития».

Представители Псковской области будут работать на сессиях и участвовать в панельных дискуссиях по актуальным для региона вопросам.