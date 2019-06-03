Какие продукты можно купить в июне со скидкой, рассказали в магазинах «Деревня Соловьи»

В магазинах «Деревня Соловьи» стартовали акции первого летнего месяца.
Как сообщили в отделе маркетинга ОАО «ПсковАгроИнвест», в июне псковичи могут приобрести со скидками следующие продукты от местного производителя:
- Блинчики с субпродуктами - 203 рубля/кг
- Шпик закусочный 200 г - 34 руб./шт.
- Пельмени мясные: 0,5 кг - 95 руб., 1 кг - 198 рублей
- Сосиски докторские - 275,40 руб./кг
- Бекон прессованный «Мадера» - 315, 90 руб./кг.
Акция действует во всех магазинах «Деревня Соловьи», кроме г.Санкт-Петербург.
«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9