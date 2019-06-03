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Какие продукты можно купить в июне со скидкой, рассказали в магазинах «Деревня Соловьи»

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В магазинах «Деревня Соловьи» стартовали акции первого летнего месяца. Как сообщили в отделе маркетинга ОАО «ПсковАгроИнвест», в июне псковичи могут приобрести со скидками следующие продукты от местного производителя: - Блинчики с субпродуктами - 203 рубля/кг - Шпик закусочный 200 г - 34 руб./шт. - Пельмени мясные: 0,5 кг - 95 руб., 1 кг - 198 рублей - Сосиски докторские - 275,40 руб./кг - Бекон прессованный «Мадера» - 315, 90 руб./кг. Акция действует во всех магазинах «Деревня Соловьи», кроме г.Санкт-Петербург. «Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно! Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/ ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит») ул. Р. Люксембург, д. 11 ул. Коммунальная, рынок Нива ул. Воровского, Центральный рынок ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба) ул. Ижорского батальона, д. 5 Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия) Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка) Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13 Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9