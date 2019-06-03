Экономика

Инфляция в СЗФО снижается второй месяц подряд

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в апреле 2019 года продолжила снижение и составила 4,9% после 5,0% в марте. В целом по стране темпы роста цен также замедлились на 0,1 п.п. до 5,2%.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западное ГУ Банка России, на Северо-Западе цены почти на половину товаров и услуг потребительской корзины в апреле увеличились в годовом выражении в пределах 4%, а на 8% товаров и услуг остались неизменными или снизились.

Замедление инфляции было обусловлено преимущественно теми же причинами, что и в марте: перенос повышения НДС в цены в основном завершился, национальная валюта с начала года укреплялась, продолжало действовать соглашение Правительства РФ с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо, оставался умеренным потребительский спрос.

Снижение инфляции в округе связано в равной степени с замедлением годового роста цен на непродовольственные товары и на услуги.

Годовая продовольственная инфляция в СЗФО в апреле 2019 года не изменилась по сравнению с мартом и составила 5,5%. На фоне хорошего урожая 2018 года и поступления нового урожая по более низким ценам картофель и свекла стоили дешевле, чем в апреле прошлого года. Также снизились цены на фрукты, например, на яблоки, виноград, бананы. Это в значительной мере обусловлено удешевлением импорта в условиях укрепления рубля, в частности, импорта из Турции – крупнейшего поставщика овощей и фруктов в Россию.

Одновременно из-за произошедшего ранее удорожания зерновых в апреле ускорился рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, макароны и крупы. При этом ожидания относительно урожая зерновых культур в этом году благоприятны, что в дальнейшем будет способствовать ограничению роста цен на эти продукты.

Непродовольственная инфляция на Северо-Западе в апреле оставалась ниже, чем инфляция на продовольственные товары и на услуги. В апреле 2019 года по сравнению с мартом этого года она снизилась в годовом выражении на 0,2 п.п. и составила 4,3%. Замедлился рост цен на легковые автомобили, что в основном связано с завершением переноса в цены повышения НДС. На отдельные виды электроники и бытовой техники цены снизились по сравнению с апрелем прошлого года, в том числе из-за насыщения рынка. На снижение или замедление роста цен на некоторые виды лекарств повлияло укрепление рубля.

Темпы роста цен на услуги замедлились с 4,9% в марте до 4,7% в апреле, чему способствовало в том числе укрепление рубля. Прежде всего, это отразилось на ценах на туристические путевки в зарубежные страны. Например, замедлился рост цен на путевки во Францию, Германию и Таиланд, а стоимость туров в Испанию и Финляндию в апреле 2019 года была ниже, чем годом раньше. Кроме того, подешевели путевки в пансионаты и дома отдыха внутри страны, а также плата за обучение вождению легкового автомобиля.

Замедление инфляции отмечалось в 7 из 10 регионов Северо-Запада. Незначительное ускорение зафиксировано в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. Выше, чем в других регионах Северо-Запада, годовая инфляция в апреле 2019 года оставалась в Республике Коми – 6,4%. Здесь наибольшее ускорение инфляции пришлось на услуги (7,9% в апреле против 7,6% в марте). Одна из причин – рост тарифов на услуги воздушного транспорта в результате ранее возросших издержек на топливо.

Самая низкая в федеральном округе инфляция по-прежнему оставалась в Ленинградской области (4,4%). Годовая инфляция в Санкт-Петербурге, вносящем основной вклад в экономику округа, также была одной из самых низких и составила 4,6%. На нее оказали влияние те же факторы, что и в целом по Северо-Западному федеральному округу.

По оценке Банка России, текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в первой половине 2020 года.