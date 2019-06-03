Экономика

Территорию ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе планируют увеличить из-за нужд строящихся предприятий

Территорию особой экономической зоны «Моглино», находящуюся в Псковском районе, планируют увеличить из-за того, что резидентам нужно больше площади. Об этом 4 июня в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева.

«Юридически территория ОЭЗ «Моглино» пока не увеличилась, но такой вопрос находится на рассмотрении в Минэкономразвитии РФ, которое и примет соответствующее решение, - отметила Нинель Салагаева. - Заводу "Титан-Полимер" не хватает площади. Кроме завода, будет формироваться кластер сопутствующих производств, которым тоже нужно будет где-то размещаться. И целесообразно, чтобы все было на одной площадке. Помимо этого, прорабатывается вопрос с РЖД. РЖД будет проводить пути - в перспективе в ОЭЗ будет еще и логистический кластер. И для всего этого нужна территория. А ее сегодня на нашей ОЭЗ - мало. Должно быть территориальное планирование. Должны быть обеспечены подъездные пути, охранные зоны и санитарно-защитная зона завода "Титан-Полимер"».

Помимо этого, заместитель губернатора добавила, что санитарно-защитная зона, которая сейчас декларируется, составит 500 метров - «Титан-Полимер» не посягает на территорию расположенной неподалеку птицефабрики «Назия», где работает около 600 человек.

«Администрация области всячески заинтересована в том, чтобы работали оба этих производства», - подчеркнула Нинель Салагаева.

Помимо этого, заместитель губернатора сообщила, что в «Моглино» провели уже половину работ по перекладке коллектора. А в отношении следующих работ - ожидается решение от Минэкономразвития РФ. Со слов Нинель Салагаевой, коллектор может попасть под финансирование, предусмотренное для 2020 года. Также вице-губернатор поделилась, что проект завода «Титан-Полимер» до сих пор пока не готов - не вышел из проектного института - «нет предмета обсуждения».

Нинель Салагаева обмолвилась и о новых инвесторах ОЭЗ «Моглино». Так, проект «Глобал Технолоджи», который будет заниматься переработкой большого массива данных, находится на подготовительной стадии. Также замгубернатора добавила, что на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня, будет подписано соглашение о том, что у псковской ОЭЗ появится новый резидент: «Эта компания - одна из мировых лидеров. Ее деятельность связана с медициной, с фармацевтической отраслью».