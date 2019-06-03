В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие фабрика Nordman

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. В выставке примет участие фабрика Nordman.
Фабрика обуви Nordman - один из лидеров российского рынка производства обуви и одежды. За 22 года коллектив маленького производственного предприятия преобразовался в большую команду специалистов, которая работает над созданием лучшей обуви для некомфортных условий. На данный момент штат предприятия насчитывает более 570 сотрудников.
Ассортимент Nordman - это более 500 моделей повседневной обуви для любого пола и возраста, экипировки для охотников и рыболовов, рабочей обуви с защитными элементами. Производство осуществляется на европейском оборудовании и с использованием европейского сырья. Продукция Nordman отвечает всем требованиям и трендам современного общества, полностью сертифицирована для российского рынка.