В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие фабрика Nordman

Фабрика обуви Nordman - один из лидеров российского рынка производства обуви и одежды. За 22 года коллектив маленького производственного предприятия преобразовался в большую команду специалистов, которая работает над созданием лучшей обуви для некомфортных условий. На данный момент штат предприятия насчитывает более 570 сотрудников.

Ассортимент Nordman - это более 500 моделей повседневной обуви для любого пола и возраста, экипировки для охотников и рыболовов, рабочей обуви с защитными элементами. Производство осуществляется на европейском оборудовании и с использованием европейского сырья. Продукция Nordman отвечает всем требованиям и трендам современного общества, полностью сертифицирована для российского рынка.