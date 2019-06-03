Экономика

ОЭЗ «Моглино» и ее резидент судятся из-за отсутствия системы водоотведения

Особая экономическая зона «Моглино», располагающаяся в Псковском районе, судится с одним из своих резидентов - производителем лесных ягод сублимационной сушки, компанией «Сибирский гостинец». Как стало известно Псковской Ленте Новостей, «Сибирский гостинец» выступает в роли истца, а «Моглино» - как ответчик. Тяжба идет в Арбитражном суде Псковской области. Ее причина - отказ в предоставлении истцу услуги по водоотведению.

Между «Моглино», «Сибирским гостинцем» и Минэкономразвития РФ заключено соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны. По этому соглашению «Моглино» обязуется выполнить строительство сетей водоснабжения и водоотведения, которые будут обслуживать «Сибирский гостинец».

При этом на территории Псковского района организация водопроводно-канализационного хозяйства, наделенная статусом гарантирующей организации, органом местного самоуправления не установлена.

Псковская Лента Новостей обратилась к и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Олегу Бедских, однако предоставить комментарии он не смог, поскольку находится в командировке до понедельника, 10 июня.