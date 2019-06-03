Экономика

Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» продлятся в ГМ «Империал» до конца июня

В гипермаркете «Империал» до 30 июня будут действовать скидки на ряд продуктов торговой марки «Прасковья Молочкова» (Псковский городской молочный завод).

В частности, творог «Прасковья Молочкова» жирностью 5% (пакет 350 г) можно приобрести в течение всего июня по цене 89 рублей (обычная стоимость - 109 рублей).

Покупка сметаны 15%-ной жирности (стакан 400 г) обойдется в 59 рублей (обычная цена - 70 рублей).

Молоко «Прасковья Молочкова» (жирность 2,5%, бутылка ПЭТ 0,9 кг) до 30 июня продается в «Империале» за 53 рубля (старая цена - 64 рубля).

Скидка действует и на ассортимент йогуртов - их стоимость составляет 48 рублей (бутылка ПЭТ 0,33 кг, вкусы: классика, вишня, лесная ягода, чернослив/злаки, персик, клубника).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!