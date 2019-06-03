Экономика

Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое

Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Наибольшее снижение наблюдается у молодежи в возрасте до 30 лет - в 5,5 раза. Ухудшились за год и настроения граждан в части собственного благополучия. Эксперты уверены, что ключевым образом на ожидания россиян повлияли пенсионная реформа и налоговые изменения. Также сказалось удорожание кредитов и снижение курса рубля. При этом пик неуверенности пройден. Настроения «оттолкнулись от дна» и могут показать рост к концу года при отсутствии новых потрясений.

Индекс потребительской уверенности - экономический индикатор, базирующийся на опросах граждан и отражающий оценку населением общего состояния экономики. Также показатель (измеряется в пунктах) демонстрирует ожидания граждан по изменению своего положения в будущем: насколько люди уверены в завтрашнем дне, стабильности своих доходов, готовы ли делать покупки. Считается, что чем лучше развивается экономика, тем индекс уверенности потребителей выше.