Экономика

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков. Аналитики пояснили, что на это повлияло, и какие тенденции ждут ритейлеров, пишут «Известия».

Так, по словам эксперта, в этом году по сравнению с 2018 жара пришла гораздо раньше. Именно это и повлияло на покупки мороженого, напитков, головных уборов и кондиционеров.

В это же время один из источников, который знаком со сферой продаж, отметил, что в жаркое время года сильно падает спрос на горячие напитки и спиртное, что впоследствии может серьезно отразиться на годовой выручке.