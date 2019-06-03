Экономика

Губернатор Псковской области встретился с главой Минпромторга

В понедельник, 10 июня, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Стороны обсудили круг вопросов, касающихся ситуации в промышленном секторе экономики региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Глава региона доложил, что по итогам 2018 года в регионе достигнута положительная динамика по ряду базовых показателей экономического развития: выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличился объем инвестиций в основной капитал.

На данный момент реализуются четыре совместных проекта Промышленного электротехнического кластера. Денис Мантуров отметил, что эти проекты направлены на создание новой, уникальной для России серии электротехнической элегазовой продукции. Проект предполагает снижение импорта, усиление конкурентных преимуществ в энергетическом машиностроении, а также повышение энергетической безопасности России.

По словам министра, за период с 2016 по 2018 год Минпромторг России предоставил более 568 млн рублей на реализацию проектов электротехнического кластера региона.

В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Михаил Ведерников провел ряд других важных встреч. С заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец ключевой темой разговора стали 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Руководитель области доложил вице-премьеру о подготовке к мероприятиям и представил культурную программу. Для участия в Ганзе-2019 зарегистрировались делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности 1 тыс. 600 человек.

На встрече с первым заместителем председателя правительства РФ - министром финансов Антоном Силуановым Михаил Ведерников обсудил вопросы исполнения областного бюджета и финансирования программ социально-экономического развития Псковской области.