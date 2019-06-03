Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Филатовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии – известный ресторатор, генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов. Разговор пойдет о состоянии гастрономической отрасли в Пскове, перспективах гастрономического туризма в регионе и его туристическом потенциале в целом. Также в ходе беседы будет затронута тема приближающихся Ганзейских Дней.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.