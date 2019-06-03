Экономика

Вице-премьер Алексей Гордеев и губернатор Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили Псковский городской молочный завод.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках визита они осмотрели химическую, микробиологическую лаборатории, где продукция проходит финальные исследования перед тем, как отправиться на реализацию, а также осмотрели цеха, где производят молоко, кефир и различные творожные пасты.

После экскурсии по заводу состоялось совещание, в котором помимо вице-премьера и губернатора, приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов и главные представители агропромышленного комплекса Псковской области.

Алексей Гордеев начал совещание с личного знакомства со всеми присутствующими. Между тем, Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Гордеева за то, что тот в своем плотном графике нашел возможность приехать в Псков и выслушать вопросы и проблемы АПК в Псковской области. Также он призвал всех участников к совещания к открытому диалогу. «От того, насколько откровенно и с участием мы обсудим вопросы и проблемы развития, будет зависеть то, насколько нам окажут помощь», - заявил Михаил Ведерников.

На совещании обсудили вопросы стандартов и технических регламентов производства молока, его использования в производстве, а также проблемы субсидирования и вывоза мусора.



Одной из главных целей визита Алексея Гордеева является поддержка агропромышленного комплекса и сельских территорий. Ранее Михаил Ведерников обратился в вице-премьеру с просьбой поддержать регион по включению в комплексную государственную программу развития сельских территорий, которая в начале июня была подписана председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В рамках сегодняшнего визита инициатива главы региона нашла поддержку у местных аграриев.

Основные задачи, которые стоят перед региональными властями по участию в программе - повышение качества жизни на селе и улучшение демографической ситуации. Срок реализации госпрограммы - 2020-2025 годы. С ее помощью планируется сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25,3%.