Экономика

Несвязанная погектарная поддержка крестьян вырастет в несколько раз

Минсельхоз России совершенствует меры государственной поддержки крестьянских хозяйств, и наиболее доступный вид помощи - погектарная несвязанная поддержка - в скором времени увеличится в несколько раз. Об этом, отвечая на вопрос президента ассоциации «Псковский фермер» Александра Конашенкова, сообщил первый замглавы министерства сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Обсуждение мер господдержки отечественных фермеров 6 июня состоялось на расширенном заседании Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР) в Краснодаре.

Выступая на заседании, президент «Псковского фермера» обратил внимание членов Совета АККОР и приглашенных представителей правительства на изменения в порядке выплаты хозяйствам погектарной несвязанной поддержки. Новые правила вступили в силу на старте посевной кампании и для многих хозяйств стали неприятным сюрпризом.

Как объяснил Конашенков, требования к предоставляемым документам вошли в противоречие с самим понятием «несвязанная поддержка», поскольку с 2019 года получение помощи увязывается с применением для весеннего сева районированных и кондиционных семян.

Такое изменение привело к тому, что только в Псковской области фермеры не смогут получить субсидии за обработку около 70% возделываемых земель. По сути, эти правила стали как бы наказанием за проделанную в прошлом году работу, ведь уже невозможно ничего изменить, считает Конашенков. И, если первый замминистра апеллирует к закону о семеноводстве, логично наоборот выдать крестьянам деньги на несвязанную погектарную поддержку с условием расходования их на элитные районированные семена.

«Мы обращались в Минсельхоз и получили ответ, из которого ничего не ясно», - сообщил президент «Псковского фермера». Многие регионы доплачивают своим крестьянам из собственных бюджетов, но у Псковской области такой возможности нет. Открытое обращение псковских крестьян было опубликовано в СМИ и получило поддержку фермерских ассоциаций многих других регионов России.

Конашенков отметил положительную тенденцию сотрудничества с малыми сельхозпредприятиями со стороны областного управления сельского хозяйства и ветеринарного ведомства региона и в очередной раз предостерег от опасности монополизации отрасли свиноводства. Президент «Псковского фермера» напомнил, как несколько лет назад прежнее руководство области пыталось в интересах сельскохозяйственных олигархов ввести запрет на выращивание свиней в частном секторе. По оценке Конашенкова, такая политика прямо противоречит выполнению поставленной президентом России задачи по развитию сельских территорий.