Экономика

Названа средняя зарплата начальника отдела закупок в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты начальников отделов закупок в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, начальник отдела закупок в этом городе в среднем получает 72 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 104 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 80 000 рублей, Великий Новгород – 72 000 рублей, Смоленск – 72 000 рублей, Ленинградская область – 88 000 рублей в месяц.