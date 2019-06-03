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Экономика

Чубайс придумал для России новый налог

13.06.2019 09:58|ПсковКомментариев: 0

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предлагает ввести в России метод стимулирования промышленности снижать выбросы CO2. Для этого неэкологичное производство может быть обложено специальным налогом, как это уже сделали на Западе. В противном случае через несколько лет Россия может столкнуться с серьезными проблемами при экспорте своей продукции, предупреждает Чубайс.

Анатолий Чубайс предупреждает, что в ближайшие годы России предстоит принимать непростые решения, связанные с экологией и ратификацией Парижского соглашения по климату.

В постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации этого соглашения, напоминается Чубайс, есть ряд вопросов, связанных с измерением выбросов. В частности, предполагается, что в стране должна быть создана система госучета размеров выбросов. Само собой за этим напрашивается следующая мысль: о регулировании этих показателей.

«А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: «углеродный налог». Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить?» - предупреждает глава Роснано в интервью РИА «Новости». Это, по его словам, будет самым сложным вопросом во всей системе климатических мер.

Дело в том, что в других странах, в первую очередь в Евросоюзе, подобные решения уже активно принимаются. Так, напомнил Чубайс, ЕС уже целый ряд нормативов, направленных в том числе на экспортируемые товары: если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, то облагаются дополнительным налогом.

Вероятно, нечто подобное стоит сделать и в России. «С моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов - мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога», - предупредил Чубайс. По его словам. вначале ставки могли бы быть совсем минимальными, «символическими», чтобы обкатать эту систему и подготовиться к движению по пути, на который уже ступил цивилизованный мир.

«И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная», - заверил глава «Роснано».

1 января вступили в силу поправки в закон об охране окружающей среды, согласно которым предприятия, эксплуатирующие объекты первой категории, обязаны оснащать стационарные источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ, образующихся на определенных видах оборудования, автоматическими средствами измерения и учета, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В число таких объектов входят установки очистки газа и печи дожига отходящих газов при производстве кокса, переработке нефти и природного газа, установки по производству серы и серной кислоты при производстве нефтепродуктов, установки по обжигу и спеканию железной руды, руд цветных металлов, установки по производству чугуна и стали, никеля, меди и алюминия, а также керамических изделий, сушильные барабаны и грануляторы при производстве минеральных удобрений и другие. Предусмотрен также контроль за выпуском сточных вод, включая глубоководные выпуски в водные объекты.

В марте этого года правительство РФ приняло ряд нормативных документов, устанавливающих требования к созданию системы автоматического контроля, оборудованию, техническим средствам измерения и учета, а также фиксации и передачи информации о выбросах и сбросах загрязняющих веществ.

Установка автоматизированных счетчиков измерения и учета промышленных выбросов и сбросов - часть перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), технологии, призванные обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду при сохранении рентабельности и потенциала развития промышленности.

Бизнес введению автоматизированной системы учета не слишком радовался и даже просил перенести сроки ее внедрения: в 2017 году она была перенесена на 2019 год.

В настоящее время в России принят нацпроект «Экология», которым предполагается к 2024 году создать 24 новых ООПТ, ликвидировать 191 свалку в городах и 75 наиболее опасных объектов накопленного ущерба, ввести в эксплуатацию 7 комплексов утилизации опасных отходов, снизить на 28% объемы сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал, а также увеличить объем экологического турпотока до 8 млн человек в год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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