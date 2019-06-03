Экономика

На Ганзе псковские предприятия представят свой стенд с потенциальными вакансиями

В рамках подготовки Выставки достижений предприятий Псковской области в XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени прошло рабочее совещание по вопросу организации стендов востребованных потенциальных специальностей псковских предприятий.

В совещании приняли участие представители Агентства инвестиционного развития Псковской области, Псковского регионального отделения РСПП, ПсковГУ, Регионального координационного центра Worldskills, агротехнического колледжа. Основная цель совещания - привлечение внимания абитуриентов, школьников и их родителей к потенциально востребованным специальностям для нужд предприятий Псковской области, а также возможностей и компетенций Регионального координационного центра Worldskills.

Общим решением собравшихся было принято решение о необходимости подготовки стенда каждым псковским предприятием с актуальными профессиями, востребованными сегодня на рынке труда. Эти стенды будут работать в рамках выставки достижений предприятий Псковской области в XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени, которая состоится 28-29 июня на улице Калинина.

Присутствующие отметили, что такая информация будет важна для школьников и абитуриентов, для образовательных учреждений и родителей, и поможет сегодняшним выпускникам с выбором будущей профессии.

Кроме того, стоит отметить, что в рамках выставки будет работать и стенд Регионального координационного центра Worldskills, что говорит о высоком интересе к развитию производственного и экономического потенциала Псковской области.

Добавим, что Worldskills International - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. В рамках движения организовываются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.