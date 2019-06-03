Экономика

Товары с новой маркировкой осенью появятся на прилавках

Уже этой осенью на прилавках могут появиться товары с маркировкой так называемого светофора. Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах, пишут «Известия».

Отмечается, что маркировка будет использоваться производителями на добровольной основе, однако у маркетологов есть опасения, что подобная мера вскоре станет обязательной.

В ФИУ питания также предположили, что в будущем новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.