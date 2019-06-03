Телевизор, велосипед или продуктовая корзина за покупку или репост: «Псковский мясокомбинат» объявил старт нового конкурса

«Псковский мясокомбинат» продолжает радовать своих покупателей и объявляет новый грандиозный розыгрыш призов.
На этот раз призы еще интереснее. Не упусти шанс выиграть телевизор, велосипед или пылесос.
Условия предельно просты:
- Соверши покупку от 600 р. в любом фирменном магазина сети «Бизон»
- Получи купон и зарегистрируй его на сайте https://pskovmasoprom.ru/ в разделе конкурсы.
Сохраняй чек и купон до окончания розыгрыша!
Также разыгрывается 10 продуктовых корзин за репост, необходимо:
- Состоять в группе - https://vk.com/pokypaipsk
- Сделать репост на своей странице, сохранить запись до объявления победителя.
Результаты будут подведены 17 июля с помощью генератора случайных чисел.
Удачи всем участникам!
Сроки проведения акции: с 17 июня по 16 июля 2019 года. Количество призов ограничено. Организатор акции - «Псковский мясокомбинат». Реклама не является публичной офертой.