Экономика

В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие ГК «Стройиндустрия»

В ходе подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума. В выставке примет участие ГК «Стройиндустрия».

ГК «Стройиндустрия» - строительная компания полного цикла. В группе сосредоточены сразу несколько крупных бизнес направлений: строительство и инвестиции, производство строительных и нерудных материалов. Основные направления деятельности:

- строительство жилых и общественных зданий, объектов коммерческой недвижимости, зданий промышленного назначения;

- все виды общестроительных работ, в т.ч. земляные, сваебойные работы, устройство «нулевого цикла», кирпичная кладка стен, монтаж ж/б конструкций, монолитные , кровельные и отделочные работы;

- строительство дорог и благоустройство территории;

- строительство инженерных сетей.

В состав группы входят:

Строительное управление,

Дорожное управление,

Управление механизации,

Завод железобетонных конструкций,

Песчаный карьер.

Управление по строительству инженерных сетей.

Организация успешно работает на рынке уже более 40 лет. Численный состав организации более 500 человек.

Завод ЖБИ производит выпуск всех видов ж/б изделий.

Управление механизации имеет в наличии 140 единиц строительной техники и автотранспорта.

Напомним, что выставка будет проходить 28 и 29 июня и объединит на одной площадке ведущие промышленные предприятия региона, которые будут представлены выставочными стендами. Планируется, что каждое предприятие подготовит интерактивную программу для гостей выставки, в которой смогут принять участие как взрослые, так и дети.

В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран. «Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на ул. Калинина.

Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть».

Спонсоры - ЗАО «ЗЭТО» , ООО «Техносвар КС» , Агентство полного цикла «Городской формат».

Информационная поддержка - Псковская Лента Новостей, ЦДИ, радио «Эхо Москвы в Пскове», телеканал «Первый Псковский».