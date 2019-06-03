В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие ГК «Стройиндустрия»

В ходе подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума. В выставке примет участие ГК «Стройиндустрия».
ГК «Стройиндустрия» - строительная компания полного цикла. В группе сосредоточены сразу несколько крупных бизнес направлений: строительство и инвестиции, производство строительных и нерудных материалов. Основные направления деятельности:
- строительство жилых и общественных зданий, объектов коммерческой недвижимости, зданий промышленного назначения;
- все виды общестроительных работ, в т.ч. земляные, сваебойные работы, устройство «нулевого цикла», кирпичная кладка стен, монтаж ж/б конструкций, монолитные , кровельные и отделочные работы;
- строительство дорог и благоустройство территории;
- строительство инженерных сетей.
В состав группы входят:
Организация успешно работает на рынке уже более 40 лет. Численный состав организации более 500 человек.
Завод ЖБИ производит выпуск всех видов ж/б изделий.
Управление механизации имеет в наличии 140 единиц строительной техники и автотранспорта.
Напомним, что выставка будет проходить 28 и 29 июня и объединит на одной площадке ведущие промышленные предприятия региона, которые будут представлены выставочными стендами. Планируется, что каждое предприятие подготовит интерактивную программу для гостей выставки, в которой смогут принять участие как взрослые, так и дети.
В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран. «Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на ул. Калинина.
Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть».
Спонсоры - ЗАО «ЗЭТО» , ООО «Техносвар КС» , Агентство полного цикла «Городской формат».
Информационная поддержка - Псковская Лента Новостей, ЦДИ, радио «Эхо Москвы в Пскове», телеканал «Первый Псковский».