Экономика

Завтра псковичей приглашают на дегустацию новинок от «Прасковьи Молочковой»

Завтра, 20 июня, в гипермаркете «Империал» пройдет дегустация продукции «Прасковья Молочкова».

Покупатели смогут по достоинству оценить превосходные вкусовые и полезные качества не только давно знакомых и любимых товаров от доброй буренки, но и таких новинок ассортимента, как йогурты, творожные сладкие пасты, ряженка, снежок.

Также псковичей ждет знакомство с творожными солеными пастами «Прасковья Молочкова». Эта закуска, богатая кальцием и полезными веществами, станет прекрасной альтернативой жирным бутербродам с колбасой.

Как сообщили на Псковском городском молочном заводе, в ассортименте - творожная паста трех видов: пряная, острая и с зеленью. Жирность продукта - 4%. Упаковка - удобный контейнер 0,23 кг.

Новинка уже появилась на прилавках гипермаркета «Империал». Стоимость по скидочной карте ГМ - 79 рублей.

Дегустация пройдет с 14.00 до 18.00.

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